На трассе под Омском перевернулась фура

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-18T13:38:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Очевидцы рассказали об аварии, которая произошла на трассе «Омск-Тюмень». Как рассказали проезжающие мимо водители, все случилось в районе 527 километра трассы. Водитель большегруза не справился с управлением и улетел в кювет. От резкого маневра большая машина перевернулась. Неизвестно, из-за чего именно случилась авария.

Омичи в комментариях предположили, что ДТП произошло из-за того, что водитель попросту уснул за рулем – водители большегрузов часто по нескольку часов без отдыха ездят на дальние расстояния. Кто-то предположил, что водителю стало плохо. О пострадавших в аварии пока не сообщается, на место уже выехала специальная техника, которая будет доставать большегруз из кювета. В причинах аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU