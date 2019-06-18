2019-06-18T13:38:12+03:00
Происшествия

На трассе под Омском перевернулась фура

О пострадавших пока неизвестно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На трассе под Омском перевернулась фураНа трассе под Омском перевернулась фураФото: vk.com
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Очевидцы рассказали об аварии, которая произошла на трассе «Омск-Тюмень». Как рассказали проезжающие мимо водители, все случилось в районе 527 километра трассы. Водитель большегруза не справился с управлением и улетел в кювет. От резкого маневра большая машина перевернулась. Неизвестно, из-за чего именно случилась авария.

Омичи в комментариях предположили, что ДТП произошло из-за того, что водитель попросту уснул за рулем – водители большегрузов часто по нескольку часов без отдыха ездят на дальние расстояния. Кто-то предположил, что водителю стало плохо. О пострадавших в аварии пока не сообщается, на место уже выехала специальная техника, которая будет доставать большегруз из кювета. В причинах аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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