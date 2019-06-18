2019-06-18T13:34:03+03:00
Общество

В Омске начался судебный процесс над Нателой Полежаевой

Бывшая сноха экс-губернатора задолжала зарплату своим сотрудникам
Анна МИКУЛА
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Сегодня, 18 июня, в Первомайском мировом суде начинали рассматривать уголовное дело в отношении директора центра реабилитации «Рассвет» Нателы Полежаевой. Ее обвиняют по двум статьям – невыплата заработной платы и неисполнение решений суда.

– Как установлено в ходе расследования, перед 81 работником возглавляемой фигуранткой дела организации образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 3,7 млн рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кроме того, обвиняемой не исполнялись вступившие в законную силу решения гражданских судов о взыскании более 1,3 млн рублей. На сегодня запланировано оглашение участвующим в заседании прокурором обвинительного заключения, а также начало исследования доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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