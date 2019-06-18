2019-06-18T12:55:53+03:00
Общество

На омичей, устроивших заплыв в метро, написали заявление в полицию

Охрану там пообещали усилить
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
На омичей, устроивших заплыв в метро, написали заявление в полициюНа омичей, устроивших заплыв в метро, написали заявление в полициюФото: vk.com
Изменить размер текста:

Недавно омичи в социальных сетях поделились снимками из затопленного омского метро. Парни прокатились по тоннелям на лодках и сделали там эффектные фотографии. По словам молодых людей, все происходило на недостроенной станции «Заречная». Как им удалось заьраться в тоннели пока неизвестно, однако парнями уже заинтересовались правоохранительные органы.

- На данный момент по факту проникновения в метро Управлением заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений подготовлено заявление в правоохранительные органы. По итогам расследования будут приняты соответствующие меры в отношении как организаторов «экскурсии», так и охраны объекта, - рассказали в омском минпроме.

Также в ведомстве отметили, что все станции находятся под круглосуточной охраной, которую планируют усилить. Уровень воды в тоннелях, по словам специалистов, сейчас находится в норме. Напомним, до конца этого года первый пусковой участок, «Библиотека Пушкина – Автовокзал» законсервируют сухим способом – там завершат конструкции и оборудуют тоннели вентиляцией и системами водоотведения. Левобережный участок будут консервировать не раньше 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омские школы из огромного числа первоклассников сделают "резиновыми"
20 июня в омских Нефтяниках пройдут гидравлические испытания
«Прямая линия» с руководителем Омского филиала Россети Сибирь
На трассе под Омском перевернулась фура
В Омске начался судебный процесс над Нателой Полежаевой
В Омске после дождей с улиц откачали 192 кубометра воды
В Омске из-за ремонта труб перекроют две дороги
В Таре выпал град
В Омске пропал мужчина без фаланги большого пальца
Акции выходного дня для жителей г. Омска!
Выпускники омского летного училища пожаловались Путину на нехватку вертолетов
Глава совета директоров рассказал, когда «Авангард» вернется в Омск
В Омске исчезли сразу два молодых человека
Под Омском таксист сбил велосипедиста
Что должны есть беременные
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке при сумме кредита от 5 млн рублей
В омском минкультуры опровергли информацию об обысках