На омичей, устроивших заплыв в метро, написали заявление в полицию

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-18T12:55:53+03:00

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Недавно омичи в социальных сетях поделились снимками из затопленного омского метро. Парни прокатились по тоннелям на лодках и сделали там эффектные фотографии. По словам молодых людей, все происходило на недостроенной станции «Заречная». Как им удалось заьраться в тоннели пока неизвестно, однако парнями уже заинтересовались правоохранительные органы.

- На данный момент по факту проникновения в метро Управлением заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений подготовлено заявление в правоохранительные органы. По итогам расследования будут приняты соответствующие меры в отношении как организаторов «экскурсии», так и охраны объекта, - рассказали в омском минпроме.

Также в ведомстве отметили, что все станции находятся под круглосуточной охраной, которую планируют усилить. Уровень воды в тоннелях, по словам специалистов, сейчас находится в норме. Напомним, до конца этого года первый пусковой участок, «Библиотека Пушкина – Автовокзал» законсервируют сухим способом – там завершат конструкции и оборудуют тоннели вентиляцией и системами водоотведения. Левобережный участок будут консервировать не раньше 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU