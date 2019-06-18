СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-18T12:08:57+03:00

В Омске после дождей с улиц откачали 192 кубометра воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ее откачивают с улиц без ливневок

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В Омске июнь выдался очень дождливым месяцем, город заливает водой по несколько дней подряд. Дорожники отчитались, что за весь месяц они откачали с улиц города больше 4 тысяч кубометров воды. За прошедшие сутки, когда в Омске прошел сильный дождь, с улиц города откачали 192 кубометра воды.

- Откачка воды производится в зоне ответственности управления на тех участках улиц, которые не обустроены ливневой канализацией и подвержены постоянному подтоплению. Этим участкам коммунальными и дорожными службами города уделяется особое внимание, - рассказали в пресс-службе мэрии.

За минувшие сутки дорожники откачали воду с улиц Ватутина, 4-й Железнодорожной, Белозерова, Блюхера, Бородина, Лаптева, Марка Никифорова, проспектов Менделеева и Космического.

ИСТОЧНИК KP.RU