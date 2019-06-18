В Омске из-за ремонта труб перекроют две дороги
Работы будут проводиться в Советском и Центральном округах
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В Советском и Центральном округах будут проводить работы на тепловых сетях. Из-за этого перекроют две дороги.
В четверг, 20 июня, в 8.00 закроют участки улиц Мамина-Сибиряка и Арктическая. Также нельзя будет проехать по участку улицы Мамина-Сибиряка от 22-го Апреля до улицы Энтузиастов. Он будет закрыт до 20.00 30 августа.
Кроме того, перекроют участок улицы Арктической между 4-й и 9-й Ремесленными. Эту дорогу откроют 15 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU