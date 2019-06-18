2019-06-18T11:26:36+03:00
Общество

В Таре выпал огромный град

Некоторые градины достигали размеров пятирублевых монет [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Таре выпал огромный градВ Таре выпал огромный градФото: vk.com
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В социальных сетях омичи рассказали о сильном граде, который прошел в городе Тара на севере Омской области. Местные жители рассказали, что в некоторых районах градины были размером с пятирублевую монету. Самый сильный град местные жители заметили в районе Лесной поляны. В других районах Тары прошел не такой сильный град.

В Омске пока града не было совсем, однако со вчерашнего вечера у нас в городе идет сильный дождь. По прогнозам синоптиков такая погода в Омске будет и завтра, 19 июня. Ожидается не выше +19 градусов тепла и дождь. К выходным омичей обрадует кратковременное потепление до +22..+26 градусов без дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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