В Омске пропал мужчина без фаланги большого пальца

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-18T10:57:12+03:00

С ним не могут связаться уже три дня

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В Омске объявили о поисках ушедшего из дома мужчины. Николай Светлянин ушел из дома 15 июня в районе улицы площадка Стальмоста в старом Кировске. Мужчина перестал выходить с родственниками на связь и они обратились в полицию и к волонтерам «Доброспас-Омск».

В листовке, распространенной волонтерами, сказано, что особой приметой Николая является отсутствие на его левой руке фаланги большого пальца. Также на этой руке у него есть татуировка.

34-летний Николай был одет в синие спортивные штаны, синюю футболку в красную полоску и синюю олимпийку с белым верхом. С собой у него была черная кепка. Всех омичей, которые видели мужчину или что-то знают о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 02 или по телефону волонтеров на горячую линию: 89994701008.

ИСТОЧНИК KP.RU