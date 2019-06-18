Глава совета директоров рассказал, когда «Авангард» вернется в Омск

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-18T10:25:13+03:00

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Напомним, омский «Авангард» вынужден играть на стадионе в Балашихе из-за проблем с «Ареной-Омск». Стадион год назад признали аварийным, поэтому его дальнейшая эксплуатация была приостановлена, а команда отправилась в подмосковную Балашиху, которая стала для «Авангарда» временным домашним стадионом. Омичей терзает вопрос о том, когда родная команда сможет вернуться в Омск. Уже принято решение о реконструкции стадиона, который откроется только через несколько лет. Об этом рассказал председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

- У нас есть утвержденный план, если все будет хорошо, то сезон-2022/23 мы начнем на 12-тысячной омской арене, - сказал Крылов интервью «Спорт-Экспресс».

На реконструкцию «Арены-Омск» выделят порядка 10 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU