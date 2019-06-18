В Омске исчезли сразу два молодых человека

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-18T10:32:38+03:00

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В социальных сетях все чаще стали размещать сообщения об исчезающих омичах. Накануне появилась информация сразу о двух пропавших.

18-летнего Сергея Батурина (на фото слева) разыскивает его девушка. По ее словам, он перестал выходить на связь три дня назад. При этом уточняет: перед его исчезновением они не ругались. Всех, кто знает, где находится молодой человек, просят звонить по телефону 8-904-327-13-11.

Второго парня по имени Леван (на фото справа) разыскивает семья. Он также исчез три дня назад. На звонки не отвечает, его телефон отключен. Приметы: среднего телосложения, темные короткие волосы, грубый голос.

– Мать очень сильно переживает, полиция пока что ничем не помогла, но будем надеяться, — сообщает автор постов, размещенных в омских пабликах.

Любую информацию о пропавшем ждут по телефону 8-962-043-91-96.

ИСТОЧНИК KP.RU