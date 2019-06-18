Под Омском таксист сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-18T09:53:31+03:00

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Авария случилась накануне днем в селе Колосовка на севере Омской области. 56-летний таксист на машине марки «ВАЗ-2107» ехал по улице Свердлова. В районе дома № 18 он не заметил велосипедиста, который ехал ему навстречу. Водитель сбил 40-летнего мужчину на велосипеде.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, велосипедисту понадобилась помощь медиков. По всей видимости, удар был очень сильный. Судя по фотографиям с места происшествия, основной удар пришелся на лобовое стекло отечественной машины.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии, а также устанавливают виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU