В омском минкультуры опровергли информацию об обысках

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-18T09:24:03+03:00

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Сегодня, 18 июня, в омских СМИ появилась информация, что в областном минкульте прошли обыски. Якобы, они связаны с недавно обнаруженными прокуратурой хищениями при реконструкции Казачьего собора в центре города.

– Министерство культуры Омской области официально сообщает, что никаких обысков в ведомстве накануне не проводилось, – заявили в пресс-службе областного минкультуры. – Сотрудники СУ УМВД России по городу Омску обратились в за копиями документов, касающихся проектно-сметной документации Свято-Николького казачьего собора. Копии им были предоставлены. Других действий не производилось. Добавим, что министерство культуры Омской области не является заказчиком работ и распорядителем денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU