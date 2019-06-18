2019-06-18T09:24:03+03:00
Общество

В омском минкультуры опровергли информацию об обысках

Накануне она появилась в СМИ
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: nikolo-kazachi-sobor.ruФото: nikolo-kazachi-sobor.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 июня, в омских СМИ появилась информация, что в областном минкульте прошли обыски. Якобы, они связаны с недавно обнаруженными прокуратурой хищениями при реконструкции Казачьего собора в центре города.

– Министерство культуры Омской области официально сообщает, что никаких обысков в ведомстве накануне не проводилось, – заявили в пресс-службе областного минкультуры. – Сотрудники СУ УМВД России по городу Омску обратились в за копиями документов, касающихся проектно-сметной документации Свято-Николького казачьего собора. Копии им были предоставлены. Других действий не производилось. Добавим, что министерство культуры Омской области не является заказчиком работ и распорядителем денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24