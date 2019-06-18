В Омске на выходных перекроют Любинский проспект

СЕГОДНЯ 09:12 2019-06-18T09:12:10+03:00

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На этих выходных, 23 июня, в Омске планируется провести городской пикник. Из-за мероприятий в Омске временно перекроют несколько улиц в центре города.

22 июня с 09.00 до 21.00 перекроют правую сторону улицы Герцена (на участке от Интернациональной до Ленина в направлении Партизанской). Также 22 июня с 21.00 до 05.00 24 июня будет перекрыта улица Ленина - на участке от Тарской до пересечения с Партизанской и Щербанева. В это же время ограничат движение по улице Герцена на участке от улицы Интернациональная до Ленина, включая площадь Победы.

Из-за закрытых для движения улиц изменится и схема движения общественного транспорта. В дептрансе сообщили, что изменения будут касаться маршрутов № 500, 503, 73,62, 34, 386 и 25. Автолюбителей и пассажиров просят быть внимательными в связи с изменениями схем движения.

ИСТОЧНИК KP.RU