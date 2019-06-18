Омичку обвинили в мошенничестве с деньгами на похороны отца
Выяснилось, что женщина получила выплаты незаконно
Омичка получила выплаты на похороны отца, которыми не занималась.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жительница Ленинского округа обратилась в Пенсионный фонд, чтобы получить компенсацию на погребение отца. Она заявила, что похоронила родственника в марте. Но, как выяснилось, деньги она получила незаконно.
– Установлено, что захоронение умершего осуществлено женщиной не самостоятельно, а БУ г. Омска «Комбинат специальных услуг» летом 2018 года, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По результатам проведенной прокуратурой округа проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
ИСТОЧНИК KP.RU