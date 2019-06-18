Омич расправился с матерью за то, что она убила его отца

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-18T09:04:53+03:00

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Все произошло в селе Калинино Русско-Полянского района Омской области. Местные жители услышали крики и шум из заброшенного дома. Испугавшись, они позвонили в полицию. Приехавшие полицейские нашли в доме труп женщины. Недалеко от дома им удалось задержать и преступника – им оказался 30-летний сын убитой.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, омич убил свою мать из обиды на нее. Оказалось, женщина еще в 2000 году по пьянке убила своего мужа и отца омича. Женщина уже освободилась из тюрьмы, однако сын не смог простить мать и затаил обиду – он даже перестал называть ее матерью.

Однажды, когда они возвращались из гостей, женщина предложила сыну выпить в знак примирения в заброшенном доме. Омич вспомнил про обиду, ударил мать по голове табуретом, а после инсценировал нападение маньяка и скрылся. На молодого человека завели уголовное дело, сейчас он находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU