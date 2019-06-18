В Омске мать 6 детей отправили в колонию на год за кражу кошелька

СЕГОДНЯ 08:30 2019-06-18T08:37:47+03:00

Выяснилось, что омичку уже 8 раз судили за похожие преступления. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как выяснилось, она уже 8 раз была осуждена за аналогичные преступления

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В Омском областном суде вынесли приговор матери 6 детей, признанной виновной в краже. Выяснилось, что в декабре 34-летняя женщина вытащила кошелек у омички, садившийся в маршрутку. Ущерб оценили в 18,5 тысячи рублей.

Решением районного суда, где сначала рассматривалось это дело, ее приговорили к году колонии общего режима.

– Осужденная оспорила приговор в связи с чрезмерной суровостью назначенного наказания, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Судебная коллегия по уголовным делам, с учетом заключения участвующего в заседании прокурора, оставила приговор суда без изменения. Судом было учтено, что за период 2016-2019 гг. фигурантка дела осуждалась 8 раз за совершение более чем 20 аналогичных хищений из сумок и ручной клади, а также с банковских карт потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU