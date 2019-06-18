2019-06-18T08:15:20+03:00
Общество

Мэрию обязали закрыть доступ к разрушенному кинотеатру «Сатурн» в Омске

Он может быть опасен
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Вячеслав ТитовФото: Вячеслав Титов
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В социальных сетях омичи неоднократно жаловались на полуразрушенный кинотеатра «Сатурн», который находится по улице Багратиона в Амурском поселке. Там не раз замечали детей, бегающих по крыше и опасным конструкциям – в любой момент здание может обрушиться. При этом доступ к зданию открыт, туда может попасть любой желающий. Прокуратура после проверки выявила там серьезные нарушения.

- В ходе осмотра указанного объекта и прилегающей территории установлено, что трехэтажное здание находится в неудовлетворительном состоянии, имеются многочисленные обрушения внешних элементов и внутренней отделки. Внутри здания имеется строительный мусор, образовавшийся в результате обрушения внутренней отделки (разбитые стекла, различные деревянные и металлические элементы конструкций), а также бытовые отходы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

При этом доступ к разрушенному зданию неограничен. Прокуратура внесла представление мэру Омска Оксане Фадиной для устранения всех нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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