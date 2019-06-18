2019-06-18T07:43:03+03:00
Общество

В Омске на 8-летнюю девочку напала собака

С владелицы животного удалось взыскать 62 тысячи
Анна МИКУЛА
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Семье покусанной девочки выплатят компенсацию.Семье покусанной девочки выплатят компенсацию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Неприятный инцидент произошел с 8-летней жительницей Кировского округа. Во дворе дома по улице Семиреченской на нее напала собака. Животное покусало ребенка за ногу, плечо и кисти рук. Мать пострадавшей предъявила владелице собаки иск о компенсации морального ущерба.

– Полученные травмы квалифицируются как причинившие легкий вред здоровью, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Участвующим в рассмотрении дела прокурором дано заключение об удовлетворении требований истицы с учетом возраста потерпевшей, наступившими последствиями в виде шрамов, а также требований разумности и справедливости.

В итоге по решению суда, владелица агрессивного питомца обязана выплатить семье покусанной девочки компенсацию в 62 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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