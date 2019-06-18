В Омске задержали фотографа, развращавшего девочек
В Омске силовики задержали 35-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета, местного жителя подозревают в совершении развратных действий.
- По версии следствия, в Омске подозреваемый, работая в фотостудии, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек, которых обучал фотоискусству и фотографировал, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.
Мужчина задержан. В ближайшее время следователи намерены обратиться с ходатайством в суд и отправить подозреваемого в СИЗО. Отметим, что за преступление, в совершении которого подозревают фотографа, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU