В Омске подешевели туры за рубеж

СЕГОДНЯ 06:18 2019-06-18T06:28:07+03:00

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У жителей Прииртышья в разгаре сезон отпусков. Приурочив к этому периоду, Омскстат опубликовал данные о стоимости отдыха на российских курортах и за границей. В Омскстате отметили отдых за рубежом стал для омичей чуточку доступнее - путевки в среднем подешевели на 2 %. Например, сибиряка предлагают тур в Финляндию на три – четыре дня всего за 15 800 рублей. По Европе на автобусе омичи могут путешествовать за 37 тысяч рублей (цена упала на 7,6%), а съездить в Китай на 8 дней – за 56 тысяч (- 14,3%).

Также в Омскстате отметили, что с начала текущего года упали цены на отдых в Греции (- 6,5 %), Испании (- 2,8 %), Таиланде (-2,5 %) и Франции (- 1,9 %). Цены на путевки в российские санатории практически не изменились, они прибавили в среднем 0,3 процента. Стоимость одних суток пребывания и лечения в двухместном номере в санатории в мае составляла в среднем 2 409 рублей в расчете на одного отдыхающего. Что касается российских курортов, то в среднем за год билеты на поезда (купе и плацкарт) подорожали на 8–9 %, авиабилеты прибавили в цене ажцелую четверть - на 25 %.

ИСТОЧНИК KP.RU