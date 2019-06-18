2019-06-18T04:49:15+03:00
Происшествия

На омской трассе в ДТП с фурой пострадал 3-летний ребенок

Грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Едва не закончилось трагедией ДТП, случившееся накануне, 17 июня, днем на Черлакском тракте.

По предварительным данным, 38-летний водитель «Фредлайнера», двигаясь в сторону улицы Михаила Леонова, свернул на встречную полосу. Прямо на него ехал «Фольксваген», за рулем которого сидел 51-летний водитель. Мужчина, управлявший фурой, в последний момент смог свернуть на обочину, но столкновения избежать не удалось.

– В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля «Фольцваген»: 29-летняя девушка и 3-летняя девочка доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

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