В Омске для выпускников перекроют набережную

СЕГОДНЯ 04:36 2019-06-18T04:36:49+03:00

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Уже 24 июня у омских школьников пройдут выпускные вечера. Чтобы отпраздновать вступление во взрослую жизнь для школьников города будут проходить ряд мероприятий. Общий праздник традиционно состоится на Иртышской набережной. Из-за мероприятий и скопления людей часть дороги будет закрыта для всех видов транспорта, кроме автобусов со школьниками.

Как рассказали в мэрии, движение будет остановлено с 20:30 до 23.00 часов. Будут перекрыты: Иртышская набережная на участке от Ленинградского моста до улицы Циолковского, а также на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе домов № 1 и 2 на Ленинградской площади. С трех часов дня на этих участках будет запрещена парковка. На набережной установят временные дорожные знаки, чтобы предупредить водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU