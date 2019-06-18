В Омске задержали серийного грабителя, нападавшего на женщин

СЕГОДНЯ 04:19 2019-06-18T04:23:27+03:00

Он орудовал на окраинах, но отъезжал подальше от своего дома

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Сообщения об аналогичных преступлениях в последние полмесяца поступали в полицию сразу из трех районов Омска – Октябрьского, Кировского и Советского. Совершались они по одной схеме: на одиноко идущую в безлюдном месте женщину нападал неизвестный с ножом и отбирал деньги и ценности. В общей сложности с 31 мая по 13 июня от рук злодея пострадали 7 омичек.

Как выяснилось позже, преступник живет в Ленинском округе, но уезжал на «дело» специально подальше от дома, чтобы замести следы. Впрочем, это ему не помогло. Он погорел на на том, что обронил нож на месте одного из грабежей. На орудии преступления нашли биологические следы, по которым полицейские вычислили своего давнего знакомого.

Им оказался 40-летний рецидивист, освободившийся из колонии только в конце апреля.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, при обыске у подозреваемого нашли залоговые билеты ломбардов, куда он сдавал краденое. Кроме того, во дворе своего дома мужчина закопал серебряную цепочку, которую не успел сбыть.

Подозреваемого уже опознали потерпевшие, его заключили под стражу. Сейчас устанавливают причастность нападавшего к другим похожим преступлениям. Поскольку проблемы с законом мужчина имеет не в первый раз, ему грозит максимально строгое наказание – до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU