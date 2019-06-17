В Омске начали ремонт на 146 фасадах многоэтажек

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-17T14:25:53+03:00

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В Омске начался самый масштабный за последние годы ремонт фасадов многоэтажных домов, расположенных по так называемому гостевому маршруту. Все работы должны закончить к визиту Владимира Путина в Омск, который запланирован на 1 октября.

– К капитальному ремонту фасадов относится восстановление фасада дома по всему периметру, а также ремонт балконных плит. Декоративные элементы, которые имеются на некоторых домах, а также отмостки входят в план ремонта, – пояснили в департаменте городского хозяйства администрации Омска. – Все фасады будут выполнены в единой цветовой концепции, предложенной департаментом архитектуры мэрии. Подрядные организации на 146 домах уже приступили к выполнению работ. До 1 июля будут подписаны договоры с остальными подрядчиками.

В общей сложности в порядок приведут 196 фасадов. На эти цели планируют потратить более 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU