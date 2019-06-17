Омский врач получил благодарность от президента

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-17T14:17:24+03:00

Владимир Гардер участвовал в подготовке российской сборной к Олимпиаде в Пхенчхане

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Бывший врач омского «Авангарда» Владимир Гардер участвовал в подготовке российской сборной к Олимпиаде в Пхенчхане, проходившей в феврале. В частности он занимался спортсменами, участвовавшими в лыжных гонках.

В День медицинского работника, 14 июня, заслуги омича отметил Владимир Путин. Как выяснилось, на счету Гардера это уже третье благодарственное письмо от президента.

ИСТОЧНИК KP.RU