Омский врач получил благодарность от президента
Владимир Гардер участвовал в подготовке российской сборной к Олимпиаде в Пхенчхане
Фото: skisport.ru
Изменить размер текста:
Бывший врач омского «Авангарда» Владимир Гардер участвовал в подготовке российской сборной к Олимпиаде в Пхенчхане, проходившей в феврале. В частности он занимался спортсменами, участвовавшими в лыжных гонках.
В День медицинского работника, 14 июня, заслуги омича отметил Владимир Путин. Как выяснилось, на счету Гардера это уже третье благодарственное письмо от президента.
ИСТОЧНИК KP.RU