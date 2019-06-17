СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-17T13:38:10+03:00

Водитель под Омском насмерть разбился, влетев в остановку Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Смертельная авария произошла сегодня ранним утром, около восьми часов. 48-летний мужчина на машине марки «ВАЗ-21213» ехал по дороге «Тара – Усть-Ишим». В районе 55 километра дороги в Знаменском районе он внезапно врезался в остановку общественного транспорта.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель от сильного удара получил серьезные травмы и скончался на месте. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Неизвестно, что именно стало причиной серьезной аварии. Возможно, водителю стало плохо или, он попросту уснул за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU