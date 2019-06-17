2019-06-17T13:38:10+03:00
Происшествия

Водитель под Омском насмерть разбился, влетев в остановку

Все случилось на севере области
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Водитель под Омском насмерть разбился, влетев в остановкуВодитель под Омском насмерть разбился, влетев в остановкуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла сегодня ранним утром, около восьми часов. 48-летний мужчина на машине марки «ВАЗ-21213» ехал по дороге «Тара – Усть-Ишим». В районе 55 километра дороги в Знаменском районе он внезапно врезался в остановку общественного транспорта.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель от сильного удара получил серьезные травмы и скончался на месте. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Неизвестно, что именно стало причиной серьезной аварии. Возможно, водителю стало плохо или, он попросту уснул за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский филиал Россети Сибирь признан лучшим среди электрических сетей России
В Омске начали ремонт на 146 фасадах многоэтажек
Омский врач получил благодарность от президента
Мошенник из Омска на 300 тысяч обманул клиентов по всей стране
Омский застройщик, растративший деньги на дома для сирот, отделался условным сроком
В Омске ночью нашли пенсионерку, потерявшую память
Натела Полежаева намерена побороться за место депутата Заксобрания
В Омской области ввели режим ЧС из-за дождей
В Омской области во время ремонта украли рельсы
Яму на газоне недалеко от омской мэрии засыпали
Мужчина забрал у ребенка велосипед, чтобы быстрее попасть в Омск
Полежаев собирается написать книгу об омской политике
На Ленинградском мосту в Омске установят ограждение для пешеходов
«Дом.ru Бизнес» представил клиентам новые возможности для рекламы в Wi-Fi
Азиата, пытавшегося пешком перейти границу в Омской области, осудили на 2 года
Омичка потребовала миллион за падение в автобусе
В Омской области вор, забравшийся в дом, напал с ружьем на хозяина
Получите кэшбэк 10% на покупку авиабилетов
Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Омске 25 и 27 июня
В Омске мужчина попался на взятке в 100 тысяч рублей
На трассе под Омском мужчину насмерть дважды сбили машины
На омичей, незаконно устроивших детей в школу, завели уголовные дела
Митрополит Владимир: Полежаев не советуется при проектировании Ильинского собора в Омске
В Омской области несколько лет не могли снести опасные аварийные дома
Омич до смерти избил мужчину, попросившего у него мелочь
Омичи прокатились на лодке по затопленным тоннелям метро