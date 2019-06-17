Омский застройщик, растративший деньги на дома для сирот, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-17T13:35:35+03:00

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Сегодня, 17 июня, вынесли приговор омскому застройщику, которого обвиняли в растрате средств на возведение 13 домов для детей-сирот в Черлаке. Договор между «Омскоблстройзаказчик» и ООО «СтройАльянс» заключен в 2015 году. Полученную по условиям госконтракта предоплату в 1,2 млн рублей подрядчик направил на другие нужды.

– Из-за незаконных действий фигуранта дела до настоящего времени многоквартирный дом не сдан и не введен в эксплуатацию, авансовые денежные средства в размере более 11 млн рублей заказчику возвращены не были, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Гособвинитель предложил суду назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

В итоге суд назначил застройщику наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU