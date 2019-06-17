2019-06-17T13:35:35+03:00
Общество

Омский застройщик, растративший деньги на дома для сирот, отделался условным сроком

Его приговорили к 2,5 года лишения свободы условно
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Застройщик растратил вверенный ему аванс.Застройщик растратил вверенный ему аванс.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 17 июня, вынесли приговор омскому застройщику, которого обвиняли в растрате средств на возведение 13 домов для детей-сирот в Черлаке. Договор между «Омскоблстройзаказчик» и ООО «СтройАльянс» заключен в 2015 году. Полученную по условиям госконтракта предоплату в 1,2 млн рублей подрядчик направил на другие нужды.

– Из-за незаконных действий фигуранта дела до настоящего времени многоквартирный дом не сдан и не введен в эксплуатацию, авансовые денежные средства в размере более 11 млн рублей заказчику возвращены не были, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Гособвинитель предложил суду назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

В итоге суд назначил застройщику наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский филиал Россети Сибирь признан лучшим среди электрических сетей России
В Омске начали ремонт на 146 фасадах многоэтажек
Омский врач получил благодарность от президента
Мошенник из Омска на 300 тысяч обманул клиентов по всей стране
Водитель под Омском насмерть разбился, влетев в остановку
В Омске ночью нашли пенсионерку, потерявшую память
Натела Полежаева намерена побороться за место депутата Заксобрания
В Омской области ввели режим ЧС из-за дождей
В Омской области во время ремонта украли рельсы
Яму на газоне недалеко от омской мэрии засыпали
Мужчина забрал у ребенка велосипед, чтобы быстрее попасть в Омск
Полежаев собирается написать книгу об омской политике
На Ленинградском мосту в Омске установят ограждение для пешеходов
«Дом.ru Бизнес» представил клиентам новые возможности для рекламы в Wi-Fi
Азиата, пытавшегося пешком перейти границу в Омской области, осудили на 2 года
Омичка потребовала миллион за падение в автобусе
В Омской области вор, забравшийся в дом, напал с ружьем на хозяина
Получите кэшбэк 10% на покупку авиабилетов
Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Омске 25 и 27 июня
В Омске мужчина попался на взятке в 100 тысяч рублей
На трассе под Омском мужчину насмерть дважды сбили машины
На омичей, незаконно устроивших детей в школу, завели уголовные дела
Митрополит Владимир: Полежаев не советуется при проектировании Ильинского собора в Омске
В Омской области несколько лет не могли снести опасные аварийные дома
Омич до смерти избил мужчину, попросившего у него мелочь
Омичи прокатились на лодке по затопленным тоннелям метро