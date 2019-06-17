В Омске ночью нашли пенсионерку, потерявшую память

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-17T13:07:58+03:00

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Патрулировавшие город росгвардейцы около двух ночи заметили на улице 3-я Молодежная пожилую женщину. Она выглядела очень растерянно, ходила вдоль проезжей части. Когда росгвардейцы подошли к ней, она не смогла объяснить, почему оказалась на улице. Также она не смогла назвать свое имя и адрес по которому живет, документов у нее не было.

Оказалось, пенсионерку уже искали родственники – они обратились в полицию. Пожилой женщине вызвали скорую, а также позвонили ее родным.

- Вскоре на место приехал мужчина, в котором пожилая омичка сразу с радостью узнала сына. Из его рассказа стало известно о периодически возникающих проблемах с памятью у его мамы. Ранее она в дневное время покинула квартиру, в которую не вернулась, пока ее не отыскали, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU