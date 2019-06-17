2019-06-17T13:01:24+03:00
Общество

Натела Полежаева намерена побороться за место депутата Заксобрания

Она надеется, что это даст возможность отсрочить уголовное преследование в отношении нее
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: facebook.comФото: facebook.com
Изменить размер текста:

Директор реабилитационного центра «Рассвет» Натела Полежаева, в отношении которой на днях возбуждено уголовное дело за неуплату денег своим сотрудникам, намерена побороться за возможность стать депутатом регионального Заксобрания. Она уже зарегистрировалась в качестве первого кандидата на довыборы. Претендовать Полежаева будет на место освободившееся после Сергея Калинина. Напомним, последний находится сейчас в СИЗО в Москве.

– Если кто-то надеялся в ближайшее время лишить свободы руководителя «Рассвета» и, соответственно, ликвидировать реабилитационный центр, исполнение этих планов придется минимум на пару месяцев отложить – выборы состоятся 8 сентября: по действующему законодательству арестовывать кандидатов в депутаты нельзя, – пишет на Facebook единомышленник Полежаевой, омский журналист Георгий Бородянский.

Известно, что предпринимательница будет баллотироваться как самовыдвиженец от Советского округа. Судя по всему, таким способом она надеется хотя бы на время оттянуть уголовный процесс в отношении нее. Впрочем, одного заявления от претендента мало, чтобы стать кандидатом, необходимо еще набрать 2 тысяч подписей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появилось видео задержания бывшей снохи омского экс-губернатора Полежаева

На записи видно, как двое мужчин волокут ее по снегу. Предпринимательница в знак протеста собирается объявить голодовку [видео] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский филиал Россети Сибирь признан лучшим среди электрических сетей России
В Омске начали ремонт на 146 фасадах многоэтажек
Омский врач получил благодарность от президента
Мошенник из Омска на 300 тысяч обманул клиентов по всей стране
Водитель под Омском насмерть разбился, влетев в остановку
Омский застройщик, растративший деньги на дома для сирот, отделался условным сроком
В Омске ночью нашли пенсионерку, потерявшую память
В Омской области ввели режим ЧС из-за дождей
В Омской области во время ремонта украли рельсы
Яму на газоне недалеко от омской мэрии засыпали
Мужчина забрал у ребенка велосипед, чтобы быстрее попасть в Омск
Полежаев собирается написать книгу об омской политике
На Ленинградском мосту в Омске установят ограждение для пешеходов
«Дом.ru Бизнес» представил клиентам новые возможности для рекламы в Wi-Fi
Азиата, пытавшегося пешком перейти границу в Омской области, осудили на 2 года
Омичка потребовала миллион за падение в автобусе
В Омской области вор, забравшийся в дом, напал с ружьем на хозяина
Получите кэшбэк 10% на покупку авиабилетов
Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Омске 25 и 27 июня
В Омске мужчина попался на взятке в 100 тысяч рублей
На трассе под Омском мужчину насмерть дважды сбили машины
На омичей, незаконно устроивших детей в школу, завели уголовные дела
Митрополит Владимир: Полежаев не советуется при проектировании Ильинского собора в Омске
В Омской области несколько лет не могли снести опасные аварийные дома
Омич до смерти избил мужчину, попросившего у него мелочь
Омичи прокатились на лодке по затопленным тоннелям метро