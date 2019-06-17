Натела Полежаева намерена побороться за место депутата Заксобрания

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-17T13:01:24+03:00

Она надеется, что это даст возможность отсрочить уголовное преследование в отношении нее

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Директор реабилитационного центра «Рассвет» Натела Полежаева, в отношении которой на днях возбуждено уголовное дело за неуплату денег своим сотрудникам, намерена побороться за возможность стать депутатом регионального Заксобрания. Она уже зарегистрировалась в качестве первого кандидата на довыборы. Претендовать Полежаева будет на место освободившееся после Сергея Калинина. Напомним, последний находится сейчас в СИЗО в Москве.

– Если кто-то надеялся в ближайшее время лишить свободы руководителя «Рассвета» и, соответственно, ликвидировать реабилитационный центр, исполнение этих планов придется минимум на пару месяцев отложить – выборы состоятся 8 сентября: по действующему законодательству арестовывать кандидатов в депутаты нельзя, – пишет на Facebook единомышленник Полежаевой, омский журналист Георгий Бородянский.

Известно, что предпринимательница будет баллотироваться как самовыдвиженец от Советского округа. Судя по всему, таким способом она надеется хотя бы на время оттянуть уголовный процесс в отношении нее. Впрочем, одного заявления от претендента мало, чтобы стать кандидатом, необходимо еще набрать 2 тысяч подписей.

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ИСТОЧНИК KP.RU