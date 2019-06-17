В Омской области ввели режим ЧС из-за дождей

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-17T12:20:14+03:00

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На территории Омской области с 14 июня ввели режим чрезвычайной ситуации – из-за сильных дождей почва на полях оказалась сильно переувлажнена. В таком состоянии она находится уже 20 дней и это может привести к тому, что посев яровых культур станет невозможен.

- Запланирован комплекс мероприятий по защите населения и территории Омской области от ЧС, в том числе: непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития возникшей ситуации, а также оценка её социально-экономических последствий, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Чтобы почва быстрее высохла, в Саргатском и Тарском районах будут отводить воды от полей, а также косить растительность в тех местах, где образовались застои воды.

ИСТОЧНИК KP.RU