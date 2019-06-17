Мужчина забрал у ребенка велосипед, чтобы быстрее попасть в Омск
Омич приехал к своему знакомому в поселок Таврическое. Там они выпили, после чего омич стал собираться домой. Только выяснилось, что денег на обратную дорогу у него нет, поэтому он придумал другой способ, чтобы добраться домой.
Мужчина в одном из дворов заметил мальчика, катающегося на велосипеде. Он попросил у него велосипед, чтобы прокатиться по улице. Мальчик доверчиво передал свой велосипед омичу, который тут же уехал. Не дождавшись мужчины с велосипедом, мальчик позвонил маме, которая и обратилась в полицию.
- Предположив, что разыскиваемый не является местным жителем, сотрудники Росгвардии проследовали на выезд из поселка. Вскоре на трассе, в 15 километрах от места происшествия, росгвардейцы заметили гражданина на велосипеде ехавшего в сторону города Омска, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Омич попытался спрятаться в лесу, бросив велосипед на дороге, но его удалось задержать. На 23-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU