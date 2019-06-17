Омичка потребовала миллион за падение в автобусе

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-17T10:22:12+03:00

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В Центральном районном суде рассматривали иск омички, требовавшей с ПАТП-8 1 млн рублей. Несчастный случай с ней произошел 3 мая 2017 года в автобусе, ехавшем по проспекту Мира. Из-за внезапного маневра водителя пассажирка упала и получила серьезные травмы. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Кроме того, у омички было изувечено лицо, у нее были сломаны нос, скула, височная кость. После случившегося ей потребовались операции по восстановлению прежнего облика. Ущерб, причиненный в результате падения, оценили как тяжкий.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, потерпевшая обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 1 миллион рублей. Требование удовлетворили частично.

ИСТОЧНИК KP.RU