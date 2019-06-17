2019-06-17T09:48:23+03:00
Общество

В Омской области вор, забравшийся в дом, напал с ружьем на хозяина

Ему грозит до 12 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области вор, забравшийся в дом, напал с ружьем на хозяинаВ Омской области вор, забравшийся в дом, напал с ружьем на хозяинаФото: Иван ПРОХОРОВ
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Омич из Русской Поляны вернулся домой около половины двенадцатого ночи. На пороге дома его встретил неизвестный мужчина с ружьем в руках. Воришка вытолкнул хозяина дома на улицу и два раза выстрелил через дверь. Однако владелец дома не испугался и забрал ружье у воришки, затем он поехал в полицию.

- К моменту приезда следственно-оперативной группы фигурант скрылся. В течение нескольких часов в результате оперативно-розыскных мероприятий он задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, - рассказали в пресс-службе полиции.

На вора завели уголовное дело по статье «Разбой», ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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