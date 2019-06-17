2019-06-17T09:15:05+03:00
Общество

В Омске мужчина попался на взятке в 100 тысяч рублей

Он предлагал деньги полицейскому
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске мужчина попался на взятке в 100 тысяч рублейВ Омске мужчина попался на взятке в 100 тысяч рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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Омича остановили полицейские и обнаружили у него немаркированные сигареты, которые он хотел нелегально продавать через киоски. Товара в машине было на общую сумму около 1 миллиона рублей. Когда весь нелегальный товар у него изъяли полицейские, он стал предлагать им деньги.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, 36-летний мужчина попытался дать сотруднику полиции взятку в 100 тысяч рублей за то, чтобы изъятые у него сигареты, вернули. Однако полицейский отказался от денег.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Омичу может грозить крупный штраф или до 8 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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