На трассе под Омском мужчину насмерть дважды сбили машины

СЕГОДНЯ 08:31 2019-06-17T08:31:27+03:00

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Страшная авария произошла минувшей ночью, около половины первого. Все случилось на трассе Омск-Черлак в районе 42 километра. 65-летний мужчина ехал по трассе на своей машине марки «ВАЗ» в направлении Омска. В темноте он не заметил мужчину, который находился прямо посередине дороги, и сбил его. Водитель в последний момент попытался уйти от столкновения и съехал в кювет.

На встречной полосе в этот момент ехала «Тойота», за рулем которой был 44-летний мужчина, он не заметил сбитого пешехода и переехал его. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, от полученных травм сбитый мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас его личность устанавливают полицейские, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU