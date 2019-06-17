2019-06-17T08:28:37+03:00
Общество

Митрополит Владимир: Полежаев не советуется при проектировании Ильинского собора в Омске

Владыка считает, что это место надо сделать привлекательным для людей
Анна МИКУЛА
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Так должен будет выглядеть сквер с Ильинским собором.Так должен будет выглядеть сквер с Ильинским собором.Фото: vk.com
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Омский митрополит Владимир высказался по поводу строительства Свято-Ильинского собора на Ленинской горке. По мнению владыки, храм надо восстановить именно как памятник архитектуры, существовавший когда-то на этом месте.

– Проект в фонде «Духовное наследие» мне не показывали, не знаю почему. Они еще на меня обижаются, мол, что я им не помогаю в этом деле, – цитирует главу омской епархии «Город55». – Я-то не против строительства, просто считаю, что построить его надо в мире. А если мы начнем ругаться, то что из этого выйдет? Коммунисты тоже люди, тут еще вопрос, кто из нас честнее – мы или коммунисты

Также он считает, что объект надо сделать привлекательным для прихожан и только при таком условии вкладывать в него средства. Например, он предложил сделать подземные переходы, чтобы к собору можно было бы подойти со всех сторон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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