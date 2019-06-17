2019-06-17T08:10:06+03:00
Общество

В Омской области несколько лет не могли снести опасные аварийные дома

Этого удалось добиться только через суд
Анна МИКУЛА
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Аварийные дома снесли только после вмешательства прокуратуры.Аварийные дома снесли только после вмешательства прокуратуры.Фото: Владимир ВОРСОБИН
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Аварийные дома в Русско-Полянском районе расселили по программе еще 2013-2017 годов. но несколько построек, которые грозили рухнуть и представляли опасность для окружающих, снести «забыли». Сделать это чиновники удосужились только после вмешательства прокуратуры.

– С целью устранения нарушений закона прокурором района направлены исковые заявления в суд с требованием обязать администрацию муниципального района исполнить обязанность по сносу аварийных объектов, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.В настоящее время ответчиком исполнены требования прокуратуры, три аварийных строения снесены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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