В Омской области несколько лет не могли снести опасные аварийные дома

СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-17T08:10:06+03:00

Этого удалось добиться только через суд

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Аварийные дома в Русско-Полянском районе расселили по программе еще 2013-2017 годов. но несколько построек, которые грозили рухнуть и представляли опасность для окружающих, снести «забыли». Сделать это чиновники удосужились только после вмешательства прокуратуры.

– С целью устранения нарушений закона прокурором района направлены исковые заявления в суд с требованием обязать администрацию муниципального района исполнить обязанность по сносу аварийных объектов, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.В настоящее время ответчиком исполнены требования прокуратуры, три аварийных строения снесены.

ИСТОЧНИК KP.RU