Омич до смерти избил мужчину, попросившего у него мелочь

СЕГОДНЯ 08:07 2019-06-17T08:07:36+03:00

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Все произошло рядом с одним из киосков по улице Гашека. 19-летний местный житель ночью шел по улице, когда к нему с просьбой о помощи обратился мужчина. Мужчина рассказал, что находится в сложной жизненной ситуации и попросил мелось у парня. Однако тот в ответ проявил неожиданную агрессию.

- Он нанес потерпевшему удар кулаком в голову, от которого тот упал, затем нанес ему еще около пятнадцати ударов руками и ногами по лицу, голове и туловищу мужчины. Своими действиями нападавший причинил потерпевшему повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы с повреждением костей скелета и травмы груди с повреждением внутренних органов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

От полученных травм мужчина скончался. Сейчас молодого человека будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Молодому человеку может грозить до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU