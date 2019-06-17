СЕГОДНЯ 07:31 2019-06-17T07:31:53+03:00

В Омске сварщик отсудил у предприятия 250 тысяч за травму на работе Фото: Мария ЛЕНЦ

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Омич работал электрогазосварщиком на одном из заводов Омска. В составе бригады он что-то ремонтировал в производственном цехе. Неожиданно из-за высокой температуры произошли разгерметизация и возгорание нефтепродуктов, а затем случился взрыв. При аварии помимо омича пострадали еще 10 человек. Омич обратился в суд за компенсацией.

- Заявителю были причинены телесные повреждения, требующие хирургического вмешательства. По результатам рассмотрения гражданского дела суд удовлетворил требования заявителя в размере 250 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Однако работодатель не хотел выплачивать мужчине такую большую сумму и подал апелляцию, чтобы оспорить решение суда. Однако исходя из того, что омич после серьезной травмы восстанавливался несколько лет, судебный приговор оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU