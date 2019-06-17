В Омске у автобуса на ходу отвалилось колесо
Пассажирам пришлось ехать с пересадкой
В Омске у автобуса на ходу отвалилось колесоФото: vk.com
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Пассажиры автобуса № 568, который через весь город следует по маршруту «Сады Заря-2 – Сады Золотое руно», по пути столкнулись с неприятностью. Прямо на ходу у микроавтобуса, на котором они ехали, отвалилось колесо.
- У 568 автобуса отвалилось колесо, начало стучать, водитель никак не реагировал. Все целы, - рассказала омичка в социальных сетях.
На фотографиях с места происшествия видно, что колесо отвалилось во время движения, а пассажирам пришлось выходить из автобуса через запасной выход. По сообщениям очевидцев, никто не пострадал, однако всем пассажирам пришлось ехать с пересадкой.
ИСТОЧНИК KP.RU