СЕГОДНЯ 06:57 2019-06-17T06:57:04+03:00

В Омске у автобуса на ходу отвалилось колесо Фото: vk.com

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Пассажиры автобуса № 568, который через весь город следует по маршруту «Сады Заря-2 – Сады Золотое руно», по пути столкнулись с неприятностью. Прямо на ходу у микроавтобуса, на котором они ехали, отвалилось колесо.

- У 568 автобуса отвалилось колесо, начало стучать, водитель никак не реагировал. Все целы, - рассказала омичка в социальных сетях.

На фотографиях с места происшествия видно, что колесо отвалилось во время движения, а пассажирам пришлось выходить из автобуса через запасной выход. По сообщениям очевидцев, никто не пострадал, однако всем пассажирам пришлось ехать с пересадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU