В Омске ищут пропавшую женщину в халате
Она ушла из дома 3 дня назад
В Омске ищут пропавшую в халате женщинуФото: vk.com
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В социальных сетях дочь пропавшей омички просит о помощи. Ее мама ушла из дома на Московке еще 14 июня и до сих пор не вернулась домой. Женщину зовут Александра Донец, ей 47 лет.
В социальных сетях ее дочь сообщила, что Александра ушла из дома в халате и тапочках. Приметы женщины: худощавого телосложения, светлые волосы.
Всех, кто мог видеть женщину или знает, где она находится, просят написать или позвонить дочери омички. Также сообщается, что омичке может потребоваться медицинская помощь, у нее имеется врожденное заболевание.
ИСТОЧНИК KP.RU