2019-06-17T06:40:52+03:00
Общество

В Омске ищут пропавшую женщину в халате

Она ушла из дома 3 дня назад
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут пропавшую в халате женщинуВ Омске ищут пропавшую в халате женщинуФото: vk.com
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В социальных сетях дочь пропавшей омички просит о помощи. Ее мама ушла из дома на Московке еще 14 июня и до сих пор не вернулась домой. Женщину зовут Александра Донец, ей 47 лет.

В социальных сетях ее дочь сообщила, что Александра ушла из дома в халате и тапочках. Приметы женщины: худощавого телосложения, светлые волосы.

Всех, кто мог видеть женщину или знает, где она находится, просят написать или позвонить дочери омички. Также сообщается, что омичке может потребоваться медицинская помощь, у нее имеется врожденное заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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