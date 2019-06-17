В Омске ищут пропавшую женщину в халате

СЕГОДНЯ 06:40 2019-06-17T06:40:52+03:00

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В социальных сетях дочь пропавшей омички просит о помощи. Ее мама ушла из дома на Московке еще 14 июня и до сих пор не вернулась домой. Женщину зовут Александра Донец, ей 47 лет.

В социальных сетях ее дочь сообщила, что Александра ушла из дома в халате и тапочках. Приметы женщины: худощавого телосложения, светлые волосы.

Всех, кто мог видеть женщину или знает, где она находится, просят написать или позвонить дочери омички. Также сообщается, что омичке может потребоваться медицинская помощь, у нее имеется врожденное заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU