СЕГОДНЯ 04:05 2019-06-17T04:05:49+03:00

В Омске недалеко от «Триумфа» сбили подростка Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Авария случилась накануне на улице Пушкина, недалеко от торгового комплекса «Триумф». 24-летний мужчина ехал по улице Пушкина на машине марки «Тойота». Внезапно в районе дома №2 ему прямо под колеса автомобиля выскочил подросток. 16-летний школьник хотел перебежать дорогу, но не посмотрел по сторонам и оказался под машиной.

- В результате ДТП пешеход, парень 2003 г.р., доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU