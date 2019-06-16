Новая неделя в Омске начнется с дождей и гроз
В Омске ожидаются дожди и грозы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Погода в начале новой рабочей недели в Омской области, как и весь первый летний месяц, будет прохладной и сырой. В понедельник и вторник ожидаются грозы, в среду также возможны осадки.
По данным Gismeteo:
Понедельник, 17 июня: +11...+20, гроза;
Вторник, 18 июня: +12...+18, гроза;
Среда, 19 июня: +11...+19, дождь;
Четверг, 20 июня: +10...+21, облачно;
Пятница, 21 июня: +14...+26, облачно;
Суббота, 22 июня: +15...+20, дождь;
Воскресенье, 23 июня: +11...+18, облачно.
ИСТОЧНИК KP.RU