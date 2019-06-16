2019-06-16T15:24:17+03:00
Общество

Новая неделя в Омске начнется с дождей и гроз

Анна МИКУЛА
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В Омске ожидаются дожди и грозы.В Омске ожидаются дожди и грозы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в начале новой рабочей недели в Омской области, как и весь первый летний месяц, будет прохладной и сырой. В понедельник и вторник ожидаются грозы, в среду также возможны осадки.

По данным Gismeteo:

Понедельник, 17 июня: +11...+20, гроза;

Вторник, 18 июня: +12...+18, гроза;

Среда, 19 июня: +11...+19, дождь;

Четверг, 20 июня: +10...+21, облачно;

Пятница, 21 июня: +14...+26, облачно;

Суббота, 22 июня: +15...+20, дождь;

Воскресенье, 23 июня: +11...+18, облачно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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