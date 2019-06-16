В Омской области поймали мужчин, воровавших оградки на кладбищах

СЕГОДНЯ 09:09 2019-06-16T09:11:44+03:00

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За сутки в Омской области произошло 16 краж, 10 из них раскрыты по горячим следам. Одно из таких преступлений случилось в Таврическом районе.

– Сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о кражах металлических надгробий и оградок с могил местного кладбища, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Выехавшими на место оперуполномоченными с поличным задержаны двое жителей районного центра 26 и 28 лет. В ограде домовладения одного из них полицейскими обнаружены 4 металлических надгробия, которые подозреваемые в дальнейшем собирались сдать в пункт приема металлолома.

ИСТОЧНИК KP.RU