2019-06-16T08:54:31+03:00
Общество

Омич обнаружил глубокую яму рядом с мэрией

Из-за травы углубление плохо видно, поэтому туда может кто-нибудь упасть
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Наблюдательным оказался омич, прогуливающийся по центру города. Молодой человек обнаружил яму в нескольких сотнях метров от городской администрации. Снимком «находки» он поделился в социальных сетях.

По утверждению автора поста, углубление находится на газоне перед зданием музея имени Врубеля и достигает в глубину 1,5 метра.

Мнения комментаторов разделились надвое. Одни осудили автора публикации за то, что он ходил по газонам, которых в Омске и так не слишком много. Другие поблагодарили за предупреждение. Ведь яму сложно заметить из-за травы, и туда легко можно упасть и сломать себе ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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