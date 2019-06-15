2019-06-15T12:46:48+03:00
Общество

В Омске ищут пропавшего парня со шрамом

Он не выходит на связь с родственниками
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут пропавшего парня со шрамомВ Омске ищут пропавшего парня со шрамомФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Полиция объявила о поисках пропавшего жителя города Исилькуля 22-летнего Косолапова Игоря. Он перестал выходить на связь с родственниками, и они обратились в полицию.

- Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, нос прямой, глаза светлые, волосы темно-русые, короткие. На лбу и у левой брови два шрама. Был одет в черную двухстороннюю куртку с обратной стороны серого цвета, серую футболку, спортивные черные штаны с буквами АР на левом кармане, ботинки черного цвета, - сообщили в пресс-службе полиции.

Всех омичей просят помочь с поисками и сообщить любую информацию о местонахождении молодого человека. Всех, кто что-либо знает, просят сообщить любую информацию по телефонам: 96-64-41 или 24-10-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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