2019-06-15T10:17:33+03:00
Происшествия

В Омске из-под земли бьет фонтан с кипятком

Жители боятся, что кого-то может ошпарить [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-под земли бьет фонтан с кипяткомВ Омске из-под земли бьет фонтан с кипяткомФото: vk.com
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В социальных сетях омичи рассказали о фонтане с кипятком, который бьет из-под земли в Старом Кировске на пересечении улиц Мельничная и Кошевого. По словам местных жителей, трубу там прорвало еще несколько дней назад, однако коммунальщики не хотят устранять аварию до планового отключения горячей воды, которое произойдет в этом районе только 17 июня.

- То есть еще 3 дня фонтан кипятка будет хлестать из-под земли! В трех метрах от места аварии - оживленный перекресток и пешеходный переход! Дождемся, что или ошпарит кого-нибудь, или грунт размоет, и в кипяток провалится кто- нибудь! Подскажите, пожалуйста, куда пожаловаться? - написали омичи в социальных сетях.

В комментариях многие отметили, что фонтан не опасен, и многие согласны с коммунальщиками, потому как не хотят, чтобы горячую воду в районе отключали раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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