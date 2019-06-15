В Омске под окнами многоэтажки обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 08:38 2019-06-15T08:38:11+03:00

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Все произошло на улице Волгоградская на Левом берегу Омска. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что под окнами 14-этажки местные жители обнаружили труп мужчины. Омичи рассказали, что мужчина, предположительно, выпал из общего балкона на одном из этажей. Пока неизвестно, было ли это самоубийство или произошел несчастный случай.

Очевидцы рассказали, что все случилось ранним утром, около семи часов. Сейчас на место происшествия выехали следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Личность погибшего пока установить не удалось, однако известно, что на вид ему больше пятидесяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU