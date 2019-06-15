2019-06-15T07:42:29+03:00
Общество

В Омске поймали водителя, решившего ночью пьяным подвезти свою девушку

Ранее его уже лишали прав
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске поймали водителя, решившего ночью пьяным подвезти свою девушкуВ Омске поймали водителя, решившего ночью пьяным подвезти свою девушкуФото: Росгвардия по Омской области
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Омича заметили на улице Шакурова в Омске. Он ехал на машине марки «ВАЗ» без включенных фар. Росгвардейцы заметили машину, которая ехала, совершая резкие маневры, и остановили ее.

- В ходе последующего общения с водителем были отмечены явные признаки его опьянения: резкий запах алкоголя, трудности при перемещении и изложении причин отсутствия водительского удостоверения, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Мужчина объяснил росгвардейцам, что сел за руль, потому что хотел подвезти свою девушку до дома. Когда к машине вызвали сотрудников ГИБДД, выяснилось, что мужчину уже ранее лишали прав за пьяную езду. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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