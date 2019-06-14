2019-06-14T16:18:19+03:00
На здоровье

В Омске лучшим врачом признали хирурга-онколога

Ему подарили сертификат на машину
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: портал "Омская губерния"Фото: портал "Омская губерния"
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Накануне Дня медицинского работника, который в этом году сотрудники здравоохранения будут 16 июня, в Концертном зале состоялось торжественное мероприятие. На нем подвели итоги областного этапа Всероссийского конкурса врачей. Его лауреатами стали 48 людей в белых халатах в 24-ти номинациях. Занявшим первые места докторам вручили премии по 150 тысяч рублей каждому, а занявшим почетные вторые места — по 50.

Лучшим врачом Омской области признали врача-онколога хирургического отделения №3 онкологического диспансера Владимира Карасева. Губернатор Александр Бурков вручил ему приз - сертификат на автомобиль.

— Несмотря на то, что диплом победителя вручен мне, это работа командная, работа всех людей, которые меня поддерживали, учили, которые стояли со мной рядом у операционного стола. Я горд за свой онкологический диспансер, за своих коллег, — прокомментировал свою победу Владимир Карасев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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