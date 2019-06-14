СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-14T13:19:35+03:00

В Омске на 2,5 месяца закроют участок дороги в Нефтяниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Этим летом в городке Нефтяников будут проводить плановые работы на подземных коммуникациях на улице Нефтезаводская. Из-за работ на улице закроют для движения всех видов транспорта одну полосу движения. Прекращение движения запланировано с 8:00 - 17 июня 2019 года до 20:00 - 30 августа 2019 года.

- Речь идет об участке дороги от проспекта Мира до улицы Малунцева шириной в одну полосу движения в направлении движения транспорта: от проспекта Мира в сторону улицы Малунцева с переносом остановки общественного транспорта «Малунцева», - сообщили в городской администрации.

Из-за работ временно перенесут остановку «Малунцева», а также обустроят временную площадку для пешеходов. На подъезде к перекрытому участку установят временные знаки, сообщающие об ограничении движения.

ИСТОЧНИК KP.RU